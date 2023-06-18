Peristiwa 18 Juni: Hari Sushi Internasional, Makanan Khas Jepang yang Mendunia Karena Gempa Bumi

PERISTIWA 18 Juni ada apa? Jawabannya adalah Hari Sushi Internasional. Seperti apa sejarah dan asal usul Hari Sushi Internasional? Simak ulasannya.

Sushi salah satu makanan khas Jepang yang sudah sangat mendunia. Banyak orang yang menyukai menu tersebut. Bagi kamu pecinta sushi, sudah tahu belum kalau 18 Juni merupakan Hari Sushi Internasional?

Ya, setiap tanggal tersebut dirayakan oleh orang-orang untuk menikmati kudapan khas Jepang tersebut.

Sebelum ikut merayakan Hari Sushi Internasional, sebaiknya cari tahu dulu yuk asal-usulnya. Dilansir dari Nasional Today, asal muasal sushi dari hidangan bernama narezushi. Narezushi sendiri merupakan ikan asin yang disimpan dalam nasi fermentasi selama berbulan-bulan. Kemudian Jepang melihat hidangan ini memiliki sumber energi yang cukup tinggi.

Di Jepang sendiri, sushi sudah ada sejak tahun 1600 dan awalnya hanya jajanan pinggir jalan biasa. Sushi disajikan dalam bentuk campuran ikan dan sayuran yang dibungkus dengan nasi yang sudah dicampur cuka. Kemudian pada awal 1800-an, gaya nigirizushi terbaru mulai dengan bentuk berbeda yakni gundukan nasi dengan sepotong ikan yang menutupinya.

Gempa bumi Jepang disebut Great Kanto pada tahun 1923 yang menganggu perekomian negara justru mengubah 'nasib' sushi yang mulai disajikan di restoran-restoran. Ini lantaran harga sewa tempat restoran menjadi lebih murah setelah gempa imbas perekonomian yang tidak stabil.

Selain itu, sebagian orang Jepang juga terpaksa memulai hidup di tempat-tempat baru pasca gempa. Mereka membawa sushi ke seluruh dunia dan kepopulerannya berkembang dengan pesat.

Di Amerika Serikat, sushi muncul dari komunitas di Little Tokyo pada pertengahan abad ke-20. Tak disangka makanan itu jadi populer di kalangan selebritis Hollywood. Variasi bentuk sushi berbeda dalam bentuk gulungan. Tak hanya itu mereka juga mengganti ikan dengan kepiting dan aplukat.

Akhirnya pada tahun 2009, Hari Sushi Internasional diproklamasikan pada tanggal 18 Juni. Hari Sushi Internasional diusulkan karena popularitasnya yang semakin pesat dan dikenal hampir di seluruh dunia.

Cara merayakan Hari Sushi Internasional

Bagi penggemar sushi, kamu bisa merayakan momen itu dengan berbagai cara, misalnya mengajak keluarga atau teman makan sushi bersama. Kamu juga bisa mencoba membuat sushi sendiri di rumah.

Kamu juga bisa menonton film dokumenter berjudul Jiro Dreams of Sushi yang tersedia di Netflix. Film itu mengisahkan tentang koki sushi terhebat di dunia, Jiro Ono yang berusia 85 tahun, dan mendapat pujian tinggi dari para kritikus dan penonton.