Tampil Hot, Siva Aprilia Disebut Netizen Mirip Kim Kardashian!

SIVA Aprilia tampil hot di unggahan foto terbaru Instagram pribadinya. DJ sekaligus model cantik tersebut berpose menggoda memamerkan body goals nan aduhai.

Siva Aprilia hanya mengenakan outfit atasan berupa bra sport berwarna merah. Dia memadukannya dengan celana training panjang berwarna hitam.

Outfit tersebut membuat lekuk tubuh seksinya jelas terlihat. Terlihat pula perut berotot dan mulus yang menambah kesan seksi penampilan perempuan berusia 26 tahun ini.

Selain itu, pose Siva mengangkat satu lengan juga tak kalah mencuri perhatian. Ini lantaran Siva seperti ingin memamerkan ketiak mulus untuk menambah kesan seksi.