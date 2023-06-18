Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampil Hot, Siva Aprilia Disebut Netizen Mirip Kim Kardashian!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |01:40 WIB
Tampil Hot, Siva Aprilia Disebut Netizen Mirip Kim Kardashian!
Siva Aprilia (Foto: @sivaapriliareal/Instagram)
A
A
A

SIVA Aprilia tampil hot di unggahan foto terbaru Instagram pribadinya. DJ sekaligus model cantik tersebut berpose menggoda memamerkan body goals nan aduhai.

Siva Aprilia hanya mengenakan outfit atasan berupa bra sport berwarna merah. Dia memadukannya dengan celana training panjang berwarna hitam.

Siva Aprilia

Outfit tersebut membuat lekuk tubuh seksinya jelas terlihat. Terlihat pula perut berotot dan mulus yang menambah kesan seksi penampilan perempuan berusia 26 tahun ini.

Selain itu, pose Siva mengangkat satu lengan juga tak kalah mencuri perhatian. Ini lantaran Siva seperti ingin memamerkan ketiak mulus untuk menambah kesan seksi.

1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
