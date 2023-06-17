Pengen Jago Panjat Tebing Seperti Baby Margaretha hingga Prisia Nasution? Ini Tipsnya untuk Pemula

PANJAT tebing merupakan salah satu olahraga ekstrem yang cukup banyak memiliki penggemar. Bukan hanya pria, banyak juga loh perempuan yang mengikuti panjat tebing.

Bahkan, beberapa artis cantik seperti Baby Margaretha, Prisia Nasution, Nadine Chandrawinata hingga Nikita Willy. Nah, apakah Anda tertarik untuk mencoba olahraga satu ini?

Olahraga ini pun sangat mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas (upper body). Oleh sebab itu, risiko yang paling mungkin terjadi dari olahraga satu ini adalah cedera di bagian siku atau bahu.

Menurut Dokter Spesialis Ortopedi dan Trauatologi Mandaya Royal Hospital Puri dr Ardi Setiawan, SpOT(K), panjat tebing itu olahraga yang banyak menggunakan kekuatan otot area siku dan bahu. Makanya, dua area itu yang paling rentan.

Masalah yang mungkin terjadi antara lain radang otot, robekan otot sedikit, robekan otot luas, hingga tendon atau urat putus. Masalah di jari-jari dan sendi juga banyak dijumpai atlet panjat tebing.

"Penanganan yang tepat oleh dokter yang profesional bisa meminimalisir keparahan atau bahkan menyembuhkan masalah yang muncul," jelas dr Ardi saat ditemui MNC Portal di kawasan Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, dr Ardi mengingatkan kepada masyarakat yang punya ketertarikan pada panjat tebing untuk selalu melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Ini penting agar tubuh 'ready' di arena panjat tebing. "Pemanasan itu sangat perlu agar tubuh siap dan tubuh lebih aman saat panjat tebing," ungkap dr Ardi.