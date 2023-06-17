Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pengen Jago Panjat Tebing Seperti Baby Margaretha hingga Prisia Nasution? Ini Tipsnya untuk Pemula

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |22:23 WIB
Pengen Jago Panjat Tebing Seperti Baby Margaretha hingga Prisia Nasution? Ini Tipsnya untuk Pemula
Prisia Nasution. (Foto: Instagram)
A
A
A

PANJAT tebing merupakan salah satu olahraga ekstrem yang cukup banyak memiliki penggemar. Bukan hanya pria, banyak juga loh perempuan yang mengikuti panjat tebing.

Bahkan, beberapa artis cantik seperti Baby Margaretha, Prisia Nasution, Nadine Chandrawinata hingga Nikita Willy. Nah, apakah Anda tertarik untuk mencoba olahraga satu ini?

Olahraga ini pun sangat mengandalkan kekuatan tubuh bagian atas (upper body). Oleh sebab itu, risiko yang paling mungkin terjadi dari olahraga satu ini adalah cedera di bagian siku atau bahu.

Menurut Dokter Spesialis Ortopedi dan Trauatologi Mandaya Royal Hospital Puri dr Ardi Setiawan, SpOT(K), panjat tebing itu olahraga yang banyak menggunakan kekuatan otot area siku dan bahu. Makanya, dua area itu yang paling rentan.

Masalah yang mungkin terjadi antara lain radang otot, robekan otot sedikit, robekan otot luas, hingga tendon atau urat putus. Masalah di jari-jari dan sendi juga banyak dijumpai atlet panjat tebing.

"Penanganan yang tepat oleh dokter yang profesional bisa meminimalisir keparahan atau bahkan menyembuhkan masalah yang muncul," jelas dr Ardi saat ditemui MNC Portal di kawasan Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, dr Ardi mengingatkan kepada masyarakat yang punya ketertarikan pada panjat tebing untuk selalu melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Ini penting agar tubuh 'ready' di arena panjat tebing. "Pemanasan itu sangat perlu agar tubuh siap dan tubuh lebih aman saat panjat tebing," ungkap dr Ardi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/13/196/1991016/dinilai-ekstrem-olahraga-panjat-tebing-bisa-membuatmu-lebih-bijak-mengambil-keputusan-Y6tXxUMP0Q.jpg
Dinilai Ekstrem, Olahraga Panjat Tebing Bisa Membuatmu Lebih Bijak Mengambil Keputusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/11/406/1989940/sejak-usia-6-tahun-anak-sudah-bisa-olahraga-panjat-tebing-32MyvLEKDs.jpg
Sejak Usia 6 Tahun Anak Sudah Bisa Olahraga Panjat Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/11/406/1989936/prasarana-panjat-tebing-bakal-disiapkan-di-pusat-perbelanjaan-jakarta-3FowphBFEC.jpg
Prasarana Panjat Tebing Bakal Disiapkan di Pusat Perbelanjaan Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/04/25/406/1372295/tebing-di-pakistan-incaran-pemanjat-tanah-air-rHmSg0pR9h.jpg
Tebing di Pakistan Incaran Pemanjat Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/04/25/406/1371622/mengenal-karakteristik-tebing-di-eropa-4qie8ktQuK.jpg
Mengenal Karakteristik Tebing di Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/04/24/406/1371148/bocoran-persiapan-pemanjat-tebing-sebelum-tembus-eropa-nyRYmNBKyV.jpg
Bocoran Persiapan Pemanjat Tebing sebelum Tembus Eropa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement