HOME WOMEN LIFE

Terobsesi Mirip Ricky Martin, Pria Ini Nekat Suntikkan Oli Motor ke Wajahnya

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |12:34 WIB
Terobsesi Mirip Ricky Martin, Pria Ini Nekat Suntikkan Oli Motor ke Wajahnya
Francisco Mariano. (Foto: Newsflash)
A
A
A

BANYAK orang rela melakukan segalanya agar bisa tampil seperti artis idola mereka. Bukan hanya dari segi fashion, bahkan banyak juga yang terinspirasi mengikuti hingga wajahnya.

Seperti yang terjadi Francisco Mariano, dari Buenos Aires, Argentina misalnya. Demi terlihat mirip dengan Ricky Martin, dia pun nekat menyutikkan oli ke wajahnya.

Dalam prosesnya agar terlihat mirip dengan Ricky Martin, Francisco pernah menyuntikkan Oli motor ke alisnya dan menjalani 40 kali operasi. Diketahui operasi tersebut mulai dilakukan setelah, Ricky Martin masuk dan dinobatkan sebagai salah satu pria terseksi di dunia.

Dikutip dari The Sun, Francisco menghadiri sebuah wawancara yang menyatakan dirinya terobsesi untuk terlihat identik seperti sang idola. Namun tindakan terakhirnya membuat pria ini menderita kesakitan fisik. Fran bahkan mengaku jika ia tak bisa merasakan sebagian wajahnya.

“Saya tidak merasakan separuh wajah saya, saya tidak merasakan hidung saya, saya tidak merasakan dagu saya,” ungkap Francisco.

Bahkan, dia pun mengalami kesulitan untuk minum, lantaran minuman tersebut akan tumpah ke tubuhnya, oleh karena itu dia pun harus melindungi tubuhnya dengan serbet.

