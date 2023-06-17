4 negara yang Menggilai Wanita Gemuk

INILAH 4 negara yang menggilai wanita gemuk menarik untuk dikulik. Bagi kebanyakan pria, wanita cantik memiliki bentuk tubuh langsing dengan paras yang rupawan. Namun standarini tidak berlaku di suatu negara tertentu.

Sebaliknya, beberapa negara justru menganggap jika wanita dengan tubuh yang gemuk dan berisi jauh lebih cantik. Bahkan, ada pula negara menggilai wanita dengan badan yang gemuk.

Berikut 4 negara yang menggilai wanita gemuk dilansir dari berbagai sumber:

1. Nauru

Nauru adalah sebuah negara kepulauan di daerah Samudera Pasifik. Masyarakat percaya jika gemuk adalah sebuah anugerah dari tuhan. Semakin gemuk seseorang, semakin rupawan juga dirinya.

Negara ini memiliki predikat tingkat obesitas tertinggi di dunia. Dilansir dari Wise Viter, tingkat obesitas di negara ini mencapai 61 persen. Menariknya lagi, 63,3 persen perempuan di sana juga tergolong obesitas.