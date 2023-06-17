Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Duh! 4 Zodiak Ini Berpotensi Berteman dengan Pembohong dan Manipulator

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |23:00 WIB
Duh! 4 Zodiak Ini Berpotensi Berteman dengan Pembohong dan Manipulator
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

TIDAK semua orang bisa cermat dalam bertemanan, ada loh orang-orang yang alih-alih memilih berteman dengan orang berkepribadian baik atau berhati mulai, tapi malah sebaliknya.

Ya, dari karakter dunia astrologi ada beberapa tanda zodiak yang justru mencari persahabatan dengan pembohong dan manipulator karena sudah selesai menjadi orang baik yang selalu siap membantu orang. Dilansir dari Times of India, Minggu (18/6/2023) berikut adalah zodiak yang cenderung berteman dengan pembohong dan orang manipulatif.

1. Gemini: Terkenal punya kepribadian bermuka dua, jadi ya para Gemini suka berada di sekitar orang yang memiliki kepribadian yang sama dengan dirinya.

2. Leo: Para pemilik zodiak yang ini, disebutkan mudah tertipu dalam hal berteman. Pasalnya, para Leo mudah percaya pada siapa pun dan tidak tahu siapa yang mengatakan kebenaran atau tidak. Sifat baik alami Leo, sayangnya tak bisa tidak t mengidentifikasi pembohong dan manipulator.

Halaman:
1 2
      
