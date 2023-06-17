Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Over Emosional dan Sensitif, Ada Taurus Sampai Virgo

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |20:00 WIB
4 Zodiak Over Emosional dan Sensitif, Ada Taurus Sampai Virgo
Ilustrasi (Foto: Freepik)
SEBAGIAN orang hadir dengan sifat sangat emosional dan cenderung menangis di mana saja, kapan saja, karena sangat sensitif.

Jika dilihat dari segi astrologi, kepribadian seperti ini bisa dilihat dari beberapa zodiak yang terlalu emosional. Melansir Times of India, Minggu (18/6/2023)

1. Taurus: Orang-orang pemilik zodiak satu ini dikenal memiliki keterikatan emosional mereka yang kuat dan dapat sangat dipengaruhi oleh hubungan dan lingkungannya. Tipe orang yang sangat membutuhkan keamanan dan stabilitas di hidupnya, makanya setiap gangguan atau konflik dapat memicu sifat sensitifnya.

2. Cancer: Secara alami, memiliki sifat emosionalnya yang dalam, sangat intuitif dan berempati, makanya para Cancer umumnya begitu peka terhadap emosi orang lain. Tapi Cancer juga sangat mudah dipengaruhi oleh energi negatif dan terpengaruh ketika merasa kewalahan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
