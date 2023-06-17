3 Zodiak Ini Gampang Move On Pasca Putus Cinta

Bagi kebanyakan orang, move on dan rebound usai putus dari hubungan sebelumnya ke hubungan yang baru, merupakan hal sulit untuk dilakukan.

Tapi kesulitan tersebut tak berlaku bagi tiga tanda zodiak ini, sebab para pemilik tanda zodiak ini bisa pulih dan move on dengan cepat lebih cepat daripada mengunduh ulang aplikasi kencan Tinder. Melansir Bustle, Minggu (18/6/2023) menurut astrolog Brandyn Lee berikut tiga tanda zodiak tersebut.

1. Sagitarius: Dikenal punya jiwa bebas terus menerus, antusias tinggi dan riang. Makanya tak mau berlarut-larut dalam kesedihan dan mudah untuk pulih dengan cepat serta siap menuju petualangan hubungan romansa selanjutnya.

2. Capricorn: Secara alamiah, para pemilik tanda zodiak ini punya sifat pragmatis, itulah kenapa tidak pernah terlalu terjebak dalam emosi diri sendiri, bahkan setelah putus cinta. Tipe orang yang sudah sadar putus cinta adalah hal alami yang terjadi dalam hidup dan cepat berdamai dengannya, artinya para Capri memang tidak akan merasa sedih dalam waktu lama.

3. Aquarius: Cenderung punya lebih sedikit keterikatan emosional daripada kebanyakan zodiak lainnta, yang membuatnya mudah bagi mereka untuk berpindah dari satu orang ke orang lain bahkan hampir terlalu mudah karena bisa mengatasi perasaan diri sendiri dengan waktu mereka sendiri.

(Rizky Pradita Ananda)