HOME WOMEN LIFE

Peristiwa 17 Juni: Edwin Herbert Land Patenkan Kamera Polaroid Ciptaannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |06:00 WIB
Peristiwa 17 Juni: Edwin Herbert Land Patenkan Kamera Polaroid Ciptaannya
Edwin Herbert Land Penemu Kamera Polaroid (Foto: Artevitae)
A
A
A

17 Juni ada peristiwa apa? Jawabannya adalah tanggal kamera polaroid dipantenkan oleh penemunya, Edwin Herbert Land. Polaroid dipatenkan Edwin pada 17 Juni 1970, yakni 30 tahun sejak penemuan pertamanya. Bagaimana sejarahnya?  Simak ulasannya. 

Dikutip dari artincontext.org, polaroid salah satu jenis kamera yang sudah ada sejak lama. Kamera ini sangat populer di semua kalangan. Bahkan meski sudah banyak kamera digital, eksistensi polaroid seakan tak tergantikan.

Edwin Herbert Land

Awal penamaan kamera polaroid karena para pengguna bisa langsung melihat hasilnya lewat lembaran foto. Oleh sebab itu, kamera polaroid juga disebut sebagai kamera instan.

Dilansir dari berbagai sumber, Edwin menemukan kamera polaroid yang terinspirasi dari sang putri, Jennifer Land yang masih berusia 3 tahun. Kala itu, saat sedang berfoto sang putri bertanya, mengapa tak bisa langsung melihat hasil jepretan kamera.

Edwin Herbert Land

Edwin pertama kali menggunakan kamera Palaroid tahun 1944. Sejak saat itu dia langsung menciptakan sistem fotografi satu-langkah yang dipamerkan pada pertemuan Optical Society di Amerika pada Februari 1947.

Pada temuannya itu, dia menggunakan metode transfer difusi untuk menghasilkan gambar kembali yang direkam oleh lensa kamera secara langsung ke permukaan sensitif cahaya yang berfungsi sebagai film atau foto.

Pria yang akrab disapa Land itu menjual kamera polaroid pertamanya pada 26 November 1948. Tak disangka penghasilan yang dia dapatkan cukup besar dan dia gunakan untuk Polaroid Corpotion.

Halaman:
1 2
      
