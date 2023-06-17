Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Ini Punya Standar Lebih Tinggi Soal Dating, Virgo Nomor 1

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |20:00 WIB
3 Zodiak Ini Punya Standar Lebih Tinggi Soal <i>Dating</i>, Virgo Nomor 1
Tanda zodiak punya standar tinggi urusan berkencan, (Foto: Freepik)
SEBAGIAN orang bisa langsung berhasil jatuh cinta atau mendapatkan pasangan di kencan pertama.

Tapi sebagian lagi bisa berkali-kali gagal, karena pasangan kencan dianggap tak memenuhi standar yang dimiliki. Dalam menemukan pasangan yang tepat, masing-masing orang punya standar masing-masing. Tapi beberapa tanda zodiak ini terkenal punya standar lebih tinggi daripada kebanyakan orang, dalam hal berkencan.

Apa tanda zodiak tersebut? Melansir Bustle, Sabtu (17/6/2023) berikut ulasan singkatnya, sebagaimana dijelaskan Michelle Bell, dari aplikasi astrologi Cosmic Fusion.

1. Virgo: Dikenal sellau memberikan usaha dan segalanya bukan 100 persen tapi sampai 110 persen alias benar-benar maksimal. Punya karakter begitu opresisi, makantya orang-orang Virgo terus meningkatkan standar untuk dirinya sendiri.

Apalagi Virgo memang suka segala sesuatunya perfect alias sempuran dengan sifat perfectionistnya.

