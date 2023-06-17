Cuaca Terik, Ingat Oleskan Sunscreen Tiap 3 Jam agar Kulit Tetap Sehat

CUACA terik dikombinasikan dengan paparan polusi udara akhir-akhir ini memang membuat kulit kita cepat rusak. Akibatnya, kulit pun akan kusam dan membuat kita tampak lebih tua.

Dokter kecantikan dari klinik MS GLOW dr. Deviyane M. Almatiin mengingatkan penting bagi masyarakat untuk melindungi dan merawat kulit dari paparan sinar matahari berlebih yang dapat mempercepat penuaan dini.

"Salah satu perawatan kulit paling utama di negara tropis adalah perlindungan dari sinar matahari. Sinar matahari dapat mempercepat penuaan dini, sehingga kulit harus dilindungi dengan benar," kata Deviyane seperti dilansir dari Antara.

Untuk melindungi dan merawat kulit dari sinar matahari, maka diperlukan produk yang mengandung SPF dan PA. Deviyane menjelaskan SPF mampu melindungi dari paparan sinar UVB, sedangkan PA untuk melindungi kulit dari sinar UVA.

Semakin tinggi angka pada SPF, imbuh Deviyane, maka akan memberi perlindungan yang lebih lama terhadap UVB. Sedangkan semakin banyak tanda plus (+) pada PA, maka akan semakin besar perlindungan terhadap UVA.

"Aplikasikan sun protector setiap 2-3 jam sekali dan selain itu, penting pula untuk selalu memperhatikan jenis kulit kita sebelum memutuskan untuk menggunakan sebuah produk," kata Deviyane.

Nah, selain menggunakan sunscreen ada juga tips lain untuk menghindari penuaan dini, berikut ulasannya: