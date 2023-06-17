Polusi Udara Tinggi, Begini Cara Jaga Kulit Tetap Cerah ala Rizki Febriyanti

KONDISI cuaca baik sinar matahari maupun udara di Jakarta memang tengah tidak bersahabat. Bukan hanya buruk untuk kesehatan kita, situasi ini pun bisa memberikan dampak buruk pada kulit kita.

Akibatnya, kulit akan terlihat kusam dan tidak menarik. Tentu Anda tidak mau kan kulit terlihat kusam, yang tentu saja melunturkan pesona kita. Nah, Beauty enthusiast Rizki Febriyanti berbagi cara merawat kesehatan kulit bagi siapa pun yang sedang berjuang untuk memiliki kulit sehat.

Dalam merawat kulit, menurut Rizki Febriyanti, perlu dilakukan dengan benar, pemilihan produk yang tepat, dan mengevaluasi setiap prosesnya hingga bisa berhasil memiliki kulit yang cantik dan natural.

“Mengapa perawatan kulit dari luar dan dalam begitu penting, terutama bagi orang muda? Sebab, memiliki kulit cantik dan sehat merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Apalagi, kulit cantik dan sehat adalah pemberian Tuhan yang wajib dijaga dan dirawat,” kata Rizki Febriyanti seperti dilansir dari Antara.

Rizki Febriyanti mengatakan, ada banyak aspek yang memengaruhi kesehatan kulit. Misalnya, dari dalam ada faktor hormonal, konsumsi makanan, pola tidur, kecukupan air, dan lain sebagainya. Kemudian, faktor dari luar adalah pengaruh paparan radiasi sinar ultraviolet (UV), dan polusi udara yang menyebabkan kerusakan pada kulit.

“Dengan beberapa faktor pemicu kerusakan kesehatan kulit, perlu dilakukan perawatan dan konsistensi yang tepat agar bisa maksimal dalam menjaga kulit kita tetap cantik dan sehat,” jelas Rizki Febriyanti.