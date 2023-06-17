Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Polusi Udara Tinggi, Begini Cara Jaga Kulit Tetap Cerah ala Rizki Febriyanti

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |14:21 WIB
Polusi Udara Tinggi, Begini Cara Jaga Kulit Tetap Cerah ala Rizki Febriyanti
Rizki Febriyanti. (Foto: Instagram)
A
A
A

KONDISI cuaca baik sinar matahari maupun udara di Jakarta memang tengah tidak bersahabat. Bukan hanya buruk untuk kesehatan kita, situasi ini pun bisa memberikan dampak buruk pada kulit kita.

Akibatnya, kulit akan terlihat kusam dan tidak menarik. Tentu Anda tidak mau kan kulit terlihat kusam, yang tentu saja melunturkan pesona kita. Nah, Beauty enthusiast Rizki Febriyanti berbagi cara merawat kesehatan kulit bagi siapa pun yang sedang berjuang untuk memiliki kulit sehat.

Dalam merawat kulit, menurut Rizki Febriyanti, perlu dilakukan dengan benar, pemilihan produk yang tepat, dan mengevaluasi setiap prosesnya hingga bisa berhasil memiliki kulit yang cantik dan natural.

“Mengapa perawatan kulit dari luar dan dalam begitu penting, terutama bagi orang muda? Sebab, memiliki kulit cantik dan sehat merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Apalagi, kulit cantik dan sehat adalah pemberian Tuhan yang wajib dijaga dan dirawat,” kata Rizki Febriyanti seperti dilansir dari Antara.

Rizki Febriyanti mengatakan, ada banyak aspek yang memengaruhi kesehatan kulit. Misalnya, dari dalam ada faktor hormonal, konsumsi makanan, pola tidur, kecukupan air, dan lain sebagainya. Kemudian, faktor dari luar adalah pengaruh paparan radiasi sinar ultraviolet (UV), dan polusi udara yang menyebabkan kerusakan pada kulit.

“Dengan beberapa faktor pemicu kerusakan kesehatan kulit, perlu dilakukan perawatan dan konsistensi yang tepat agar bisa maksimal dalam menjaga kulit kita tetap cantik dan sehat,” jelas Rizki Febriyanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/611/3179785/wajah-Ky4N_large.jpg
4 Makanan yang Bikin Kulit Sehat dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/611/2874803/kulit-kusam-bikin-nggak-pede-singkirkan-dengan-8-cara-ini-0xCWpqOfjy.jpg
Kulit Kusam Bikin Nggak Pede? Singkirkan dengan 8 Cara Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/05/611/2825538/cerahkan-lipatan-kulit-leher-menghitam-dengan-5-bahan-alami-ini-PvfIx5yNho.JPG
Cerahkan Lipatan Kulit Leher Menghitam dengan 5 Bahan Alami Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/15/611/2765639/4-manfaat-bunga-camellia-baik-untuk-kesehatan-kulit-dan-kecantikan-3eoAXOdVMN.jpg
4 Manfaat Bunga Camellia, Baik untuk Kesehatan Kulit dan Kecantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/18/611/2748567/ini-efek-menggunakan-hyaluronic-acid-untuk-perawatan-kulit-DEwudofE4O.jpg
Ini Efek Menggunakan Hyaluronic Acid untuk Perawatan Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/26/611/2675397/5-tips-merawat-kulit-untuk-hadapi-cuaca-panas-5w0qzMwWg8.jpg
5 Tips Merawat Kulit untuk Hadapi Cuaca Panas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement