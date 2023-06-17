Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Bahan Alami Ini Bisa Jadi Masker Wajah, Bikin Kulit Cantik dan Cerah!

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |10:00 WIB
5 Bahan Alami Ini Bisa Jadi Masker Wajah, Bikin Kulit Cantik dan Cerah!
Masker wajah dari bahan alami (Foto: Timesofindia)
MEMILIKI kulit cantik, sehat dan cerah menjadi impian setiap orang, khususnya para perempuan. Merawatnya dengan baik, telaten serta memilih bahan-bahan terbaik adalah salah satu caranya.

Tak perlu repot-repot ke dokter kecantikan, dan membuang banyak uang untuk kecantikan. Anda bisa memanfaatkan bahan-bahan alami, seperti buah-buahan hingga sayuran untuk perawatan kulit sehat.

Dilansir dari laman Times of India, berikut ini lima bahan alami yang bisa Anda gunakan supaya kulit cerah, kencang dan terawat dengan baik. Bisa dijadikan masker, lho.

1. Aloe Vera

Masker Lidah Buaya

Aloe vera atau lidah buaya juga ampuh menghilangkan warna gelap, dan mengembalikan kelembaban kulit siku dan lutut Anda.

Caranya, belah daun lidah buaya yang berdaging dan buang ampasnya. Hancurkan dengan sedikit tangan Anda, dan aplikasikan pada siku dan lutut yang kering. Diamkan selama 20 menit, kemudian bersihkan dibilas menggunakan air dingin.

2. Lemon

Sifat pemutih alami dan asam, lemon bisa menjadi penyelamat perawatan kulit yang gelap juga kering. Kandungan di dalamnya bekerja untuk mencerahkan warna kulit Anda, apabila digunakan secara rutin maka akan membantu mengembalikan warna kulit Anda.

Caranya, cukup peras air jeruk nipis segar dan pijat dengan lembut di area yang kering dan gelap. Biarkan selama 10 menit, kemudian bersihkan dengan air hangat.

3. Putih Telur 

Telur merupakan salah satu makanan dari hewani kaya akan manfaat, seperti nutrisi yang dapat membuat Anda lebih sehat. Selain itu, telur juga bermanfaat untuk kecantikkan lho.

Pendiri dan Ketua Kelompok Perusahaan Blossom Kochhar, dr. Blossom Kochhar mengatakan, telur merupakan salah satu bahan alami yang mudah didapatkan dan cocok untuk menjaga kecantikkan.

Dari sekian banyak manfaatnya, putih telur dipilih sebagai bahan yang cocok untuk diaplikasikan ke dalam perawatan. Sebab putih telur yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kecantikan.

Halaman:
1 2
      
