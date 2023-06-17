Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Pertolongan Pertama Jika Anak Tergigit Anjing agar Tak Kena Rabies

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |19:25 WIB
3 Pertolongan Pertama Jika Anak Tergigit Anjing agar Tak Kena Rabies
Ilustrasi Gigitan Anjing. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

IKATAN Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengingatkan anak-anak memang rentan menjadi korban gigitan anjing rabies. Pasalnya mereka cenderung pasrah dan belum bisa melindungi diri dari serangan hewan liar. 

Menurut Anggota Unit Kerja Koordinasi Infekdi dan Penyakit Tropis IDAI, DR Dr Novie Homenta Rampengan, mengatakan anak-anak umumnya suka main dengan binatang, apalagi jika orang tua tidak mendampingi.

"Hewan tersebut misalnya sudah terinfeksi rabies atau misalnya untuk melindungi anaknya, makanya dia akan menyerang anak-anak. Apalagi seperti kita ketahui anak-anak masih kecil belum bisa melindungi diri, jadi rentan diserang oleh hewan. Apalagi oleh hewan yang lebih besar,” ujar Dr Novie, dalam media briefing secara daring. 

Meski rabies termasuk penyakit dengan tingkat kematian yang cukup fatal, Dr Novie menyebut, seseorang yang terkena gigitan anjing rabies sebenarnya masih bisa diselamatkan. 

Ia lantas menyarankan agar anak-anak atau orang yang baru saja terkena gigitan anjing rabies untuk segera mendapatkan pertolongan pertama sebelum timbulnya gejala pasca mengalami gigitan. 

