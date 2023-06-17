8 Penyebab Mual dan Muntah di Pagi Hari

DELAPAN penyebab kita kerap muntah di pagi hari sering menandakan kesehatan tubuh.

Secara sederhana, rasa mual di pagi hari biasanya disebabkan karena saraf pada otak sedang merespon rangsangan yang memicu rasa mual tersebut.

Lantas, apa saja penyebab mual dan muntah di pagi hari? berikut ulasannya melansir dari berbagai sumber:

1. Hamil





Penyebab rasa mual pada pagi hari dapat pertanda seseorang sedang mengandung alias hamil.

Dalam dunia kesehatan, mual di pagi hari pada orang hamil disebut dengan istilah morning sickness. Rasa mual ini biasanya terjadi pada 3 bulan pertama usia kehamilan.

2. Kelelahan

Rasa mual dan muntah di pagi hari juga dapat menjadi indikasi jika tubuh mengalami kelelahan karena kurang tidur.

Hal ini bisa terjadi karena efek jet lag, insomnia, tidur yang kurang berkualitas ataupun pola tidur yang tidak teratur.

Kurang tidur ini akan menyebabkan hormon neuroendokrin menjadi kurang stabil. Hal inilah yang kemudian membuat tubuh merasa mual saat bangun di pagi hari.