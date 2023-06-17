Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Gunung di Indonesia dengan View Sunrise Terbaik, Yakin Nggak Mau Naik?

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |03:01 WIB
5 Gunung di Indonesia dengan View Sunrise Terbaik, Yakin Nggak Mau Naik?
Gunung Bromo (Foto: Instagram/@officialjeepwisatabromo)
A
A
A

SEBAGIAN orang tertarik untuk mendaki gunung karena pemandangannya yang indah memesona. Salah satunya ketika momen sunrise, atau matahari terbit.

Di Indonesia, terdapat banyak gunung yang menyuguhkan panorama dengan pemandangan spektakuler. Berikut Okezone rangkumkan 5 gunung dengan view sunrise terbaik di Indonesia.

1. Gunung Bromo, Jawa Timur

Gunung Bromo adalah salah satu gunung yang populer dengan pemandangan sunrisenya yang menawan.

Terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru/TNBTS, Gunung Bromo adalah tujuan favorit para wisatawan yang mencari pengalaman matahari terbit yang luar biasa.

Setelah naik di atas jeep yang berkeliling kawah gunung, Anda akan tiba di area puncak yang disebut 'Penanjakan'.

Dari sini, Anda dapat menyaksikan matahari terbit memancarkan cahaya emas yang menakjubkan ke atas kawah gunung yang tandus, di antara awan yang mengambang.

7 Gunung Tertinggi di Indoneia

2. Gunung Prau, Jawa Tengah

Selain bisa melihat pemandangan sunrise yang indah. Gunung dengan ketinggian 2.590 mdpl, gunung ini cocok nih bagi para pendaki pemula karena jalurnya yang terbilang tidak terlalu sulit.

Jadi, mudah bagi Anda menikmati matahari terbit dari balik gunung kembar yaitu Sindoro dan Sumbing yang memesona.

3. Gunung Semeru, Jawa Timur

Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini punya jalur pendakian dengan pemandangan yang indah, Apa lagi saat kamu sampai puncak di ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan melihat matahari terbit, dijamin akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan.

Halaman:
1 2
      
