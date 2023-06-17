Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Tradisi Unik Teh di Seluruh Dunia, Ada dari Indonesia Juga Loh!

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |01:30 WIB
7 Tradisi Unik Teh di Seluruh Dunia, Ada dari Indonesia Juga Loh!
Ilustrasi (Foto: Unsplash)
A
A
A

7 TRADISI unik teh di seluruh dunia akan diulas pada artikel kali ini. Kebiasaan minum teh di setiap daerah memiliki perbedaan yang yang terlihat jelas. Hal ini bisa terlihat dari cara masyarakatnya menikmati segelas teh serta varian teh yang menjadi suguhan.

Di Asia khususnya di Jepang dan di China, orang menikmati teh dengan cara yang berbeda dengan di Eropa, seperti Inggris.

Berikut 7 tradisi unik teh di seluruh dunia seperti dirangkum dari berbagai sumber:

1. Sambil Ngobrol, Jepang

Di Jepang, masyarakatnya minum teh sambil ngobrol bersama keluarga. Pasalnya, Minum teh di Jepang sudah jadi budaya, orang-orangnya minum teh buat ngobrol sama keluarga.

2. Patehan, Indonesia

Tidak berbeda dengan Jepang, Indonesia juga ternyata memiliki tradisi serupa dalam menyesap minuman penimbul rileks ini.

Terlebih Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda.

Minuman Teh

Tradisi Patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh Kerajaan Keraton. Nama 'Patehan' itu sendiri diambil dari tempat tradisi ini dilakukan, yakni di Bangsal Patehan.

Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton.

3. Chai, India

India disebut menjadi negara dengan tingkat produksi sekaligus konsumsi teh lebih tinggi daripada negara manapun di dunia.

Soal teh, Chai adalah minuman nasional di India dan disajikan di setiap sudut jalan, salah satu contohnya di stasiun kereta yang padat, di mana Anda dapat melihat orang-orang menjualnya setiap saat sepanjang hari siang dan malam.

Jika Anda pernah diundang ke rumah orang India, persiapkan diri untuk meminum hidangan teh susu manis dengan sepercik rasa bumbu rempah. Saking pentingnya tradisi minum teh di India, India memiliki sebuah museum teh yakni Tea Museum di Munnar di mana para pengunjungnya bisa mengenal seputar produksi teh secara tradisional.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/340/3041338/festival_biduk_gedang_selang_beangkut-VR1l_large.jpg
Mengenal Rumah Tuo Rantau Panjang Tabir Peninggalan Nenek Moyang Suku Batin di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/406/3028810/ilustrasi-zp3Y_large.JPG
7 Ilmu Santet Paling Keras dan Mematikan di Indonesia, Bisa Membunuh Tanpa Menyentuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028482/kirab_pusaka_malam_1_suro_di_pura_mangkunegaran-7fHX_large.JPG
Mengenal Tradisi Malam 1 Suro, Momen Sakral Masyarakat Jawa yang Kental Nuansa Mistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022107/ilustrasi-dM3W_large.jpg
8 Tradisi Unik Sambut Idul Adha di Indonesia, Jemur Kasur hingga Manten Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/406/3021819/tradisi_toron-LPSh_large.JPG
Mengenal Toron, Tradisi Mudik Orang Madura Jelang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011682/4-tradisi-perayaan-waisak-di-indonesia-nomor-1-jadi-magnet-wisatawan-dunia-QZRWVORjYj.JPG
4 Tradisi Perayaan Waisak di Indonesia, Nomor 1 Jadi Magnet Wisatawan Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement