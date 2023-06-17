7 Tradisi Unik Teh di Seluruh Dunia, Ada dari Indonesia Juga Loh!

7 TRADISI unik teh di seluruh dunia akan diulas pada artikel kali ini. Kebiasaan minum teh di setiap daerah memiliki perbedaan yang yang terlihat jelas. Hal ini bisa terlihat dari cara masyarakatnya menikmati segelas teh serta varian teh yang menjadi suguhan.

Di Asia khususnya di Jepang dan di China, orang menikmati teh dengan cara yang berbeda dengan di Eropa, seperti Inggris.

Berikut 7 tradisi unik teh di seluruh dunia seperti dirangkum dari berbagai sumber:

1. Sambil Ngobrol, Jepang

Di Jepang, masyarakatnya minum teh sambil ngobrol bersama keluarga. Pasalnya, Minum teh di Jepang sudah jadi budaya, orang-orangnya minum teh buat ngobrol sama keluarga.

2. Patehan, Indonesia

Tidak berbeda dengan Jepang, Indonesia juga ternyata memiliki tradisi serupa dalam menyesap minuman penimbul rileks ini.

Terlebih Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda.

Tradisi Patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh Kerajaan Keraton. Nama 'Patehan' itu sendiri diambil dari tempat tradisi ini dilakukan, yakni di Bangsal Patehan.

Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton.

3. Chai, India

India disebut menjadi negara dengan tingkat produksi sekaligus konsumsi teh lebih tinggi daripada negara manapun di dunia.

Soal teh, Chai adalah minuman nasional di India dan disajikan di setiap sudut jalan, salah satu contohnya di stasiun kereta yang padat, di mana Anda dapat melihat orang-orang menjualnya setiap saat sepanjang hari siang dan malam.

Jika Anda pernah diundang ke rumah orang India, persiapkan diri untuk meminum hidangan teh susu manis dengan sepercik rasa bumbu rempah. Saking pentingnya tradisi minum teh di India, India memiliki sebuah museum teh yakni Tea Museum di Munnar di mana para pengunjungnya bisa mengenal seputar produksi teh secara tradisional.