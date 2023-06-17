Wow! 1.600 Kamar Penginapan Ludes Terjual Jelang Laga Timnas Indonesia vs Argentina

TINGKAT okupansi atau hunian kamar hotel mitra RedDoorz di sekitar lokasi pertandingan mengalami kenaikan signifikan menjelang FIFA Matchday yang mempertemukan tim nasional Indonesia melawan juara dunia 2022 Argentina.

Tingkat okupansi hotel di Jakarta mengalami peningkatan signifikan jelang pertandingan yang diprediksi akan disaksikan oleh 60 ribu suporter itu. RedDoorz mencatat sebanyak 1.600 kamar hotel mitra RedDoorz, habis terjual untuk pemesanan tanggal tinggal pada 19 Juni, hari pertandingan digelar.

Kamar yang habis terjual berada di properti multi brand RedDoorz yang berada di radius 1 sampai 5 kilometer dari Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

Dari total 1.600 kamar multi brand dibawah RedDoorz, reservasi kamar ini menyebar di sejumlah multi brand RedDoorz. Seperti pada brand RedDoorz (90 persen), UrbanView (3 persen) dan Koolkost (7 persen).

Ilustrasi Hotel (Foto: iStock)

”Dari total kamar yang dipesan menjelang pertandingan Indonesia vs Argentina, 90 persen konsumen memilih menginap di hotel mitra RedDoorz, UrbanView dan Koolkost, mereka memprioritaskan lokasi hotel yang berjarak 1-5 kilometer dari Gelora Bung Karno Senayan yang menjadi lokasi pertandingan,” ungkap Head of Integrated Communications RedDoorz Indonesia, Cut Nany, seperti dikutip dari laman ANTARA.

Untuk menonton laga Indonesia vs Argentina ini, 56 persen konsumen memilih memesan kamar melalui aplikasi dan situs www.reddoorz.com. Di mana rata-rata 1 orang memesan 1 kamar untuk waktu menginap satu malam.

Selama kuartal pertama tahun 2023, sedikitnya ada 10 acara bertaraf internasional yang digelar di Jakarta. Salah satu yang terbesar adalah konser grup musik Korean Pop (K-Pop), Blackpink, yang digelar pada 11-12 Maret lalu.