HOME WOMEN TRAVEL

Viral Penampakan Pria Tanpa Kepala di Gunung Welirang Bikin Merinding, Pendaki atau Hantu?

Prisca Arianto , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |00:02 WIB
Viral Penampakan Pria Tanpa Kepala di Gunung Welirang Bikin Merinding, Pendaki atau Hantu?
Sosok misterius tanpa kepala di Gunung Welirang, Jawa Timur (Foto: Instagram/@fakta.suroboyo)
A
A
A

BELUM lama ini warganet dihebohkan oleh beredarnya sebuah video yang memperlihatkan penampakan tak lazim di kawasan puncak Gunung Welirang, Jawa Timur.

Gunung Welirang merupakan sebuah gunung berapi aktif dengan ketinggian 3.156 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Pada video unggahan akun instagram @fakta.suroboyo, nampak sekelompok pendaki sedang berdiri di atas puncak gunung dan tengah mengabadikan momen dengan merekam pemandangan di sekitar gunung.

Namun, netizen dibuat salah fokus oleh seorang pria di awal video. Pria tersebut mengenakan kaus oblong lengan pendek tidak seperti pendaki lainnya. Yang lebih menyeramkan, sosok misterius itu justru tanpa kepala!

Infografis Gunung Tertinggi di Indonesia

Pria tersebut tampak ikut berdiri bersama pendaki lainnya. Anehnya, kepala pria itu tidak terlihat sama sekali.

Jika dikatakan pria tersebut sedang menunduk, namun batang lehernya benar-benar tidak terlihat. Keberadaannya pun sepertinya tidak disadari oleh para pendaki lainnya di lokasi.

Sontak, unggahan tersebut pun banyak menarik perhatian warganet. Tidak sedikit dari mereka ikut merinding, mengingat kentalnya hal-hal mistis saat berada di gunung.

Halaman:
1 2 3
      
