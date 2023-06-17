Penelitian UGM: MSG Tambah Nafsu Makan dan Cegah Malnutrisi Lansia

PENYEDAP rasa jadi bahan dasar yang banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk menambah cita rasa makanan lebih gurih. Tidak heran jika micin atau MSG banyak digunakan oleh orang Indonesia.

Meski cukup populer digunakan di Indonesia, masih banyak kontroversi terkait penggunaan MSG di masyarakat. Salah satunya adalah MSG dipercaya bisa bikin anak bodoh.

Sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kalau anak yang makan MSG akan jadi bodoh. Justru penggunaan MSG dapat meningkatkan nafsu makan tak hanya pada anak tapi juga lansia.

Baru-baru ini, tim peneliti dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta bersama Ajinomoto melakukan penelitian bertajuk Elderly Meal Project. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian program makanan dengan kandungan tinggi protein, energi, vitamin, dan mineral tetapi rendah garam, gula, dan lemak, dapat memperbaiki status gizi pada lansia yang berujung pada peningkatan kualitas hidup lansia.

Penelitian tersebut dipimpin oleh Dosen Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Dr. Toto Sudargo, M.Kes. Periode penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2021 hingga Januari 2022, dengan metode purposive sampling dengan mengambil lokasi penelitian di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) Unit Abiyoso dan BPSTW Budi Luhur - Yogyakarta.

Menurut Dr Toto, karena faktor usia hormon-hormon pengatur selera makan pada lansia cenderung menurun, sehingga berpotensi menyebabkan malnutrisi pada lansia. Malnutrisi menunjukkan efek buruk yang dapat dialami sebagian besar lansia, yaitu kelelahan dan gangguan otot.

“Lewat penelitian itu, kita memberikan program makan pada lansia, terjadi penurunan yang signifikan pada kadar gula darah. Hal ini ditunjukkan dari persentase pria lansia yang memiliki nilai HbA1C pada kelompok diabetik yaitu sebesar 52.9% turun menjadi 23.5%,” ujar Dr Toto dalam keterangan resminya.