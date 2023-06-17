Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Penelitian UGM: MSG Tambah Nafsu Makan dan Cegah Malnutrisi Lansia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |21:33 WIB
Penelitian UGM: MSG Tambah Nafsu Makan dan Cegah Malnutrisi Lansia
Ilustrasi MSG. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

PENYEDAP rasa jadi bahan dasar yang banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk menambah cita rasa makanan lebih gurih. Tidak heran jika micin atau MSG banyak digunakan oleh orang Indonesia.

Meski cukup populer digunakan di Indonesia, masih banyak kontroversi terkait penggunaan MSG di masyarakat. Salah satunya adalah MSG dipercaya bisa bikin anak bodoh.

Sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan kalau anak yang makan MSG akan jadi bodoh. Justru penggunaan MSG dapat meningkatkan nafsu makan tak hanya pada anak tapi juga lansia.

Baru-baru ini, tim peneliti dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta bersama Ajinomoto melakukan penelitian bertajuk Elderly Meal Project. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian program makanan dengan kandungan tinggi protein, energi, vitamin, dan mineral tetapi rendah garam, gula, dan lemak, dapat memperbaiki status gizi pada lansia yang berujung pada peningkatan kualitas hidup lansia.

Penelitian tersebut dipimpin oleh Dosen Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Dr. Toto Sudargo, M.Kes. Periode penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2021 hingga Januari 2022, dengan metode purposive sampling dengan mengambil lokasi penelitian di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) Unit Abiyoso dan BPSTW Budi Luhur - Yogyakarta.

Menurut Dr Toto, karena faktor usia hormon-hormon pengatur selera makan pada lansia cenderung menurun, sehingga berpotensi menyebabkan malnutrisi pada lansia. Malnutrisi menunjukkan efek buruk yang dapat dialami sebagian besar lansia, yaitu kelelahan dan gangguan otot.

“Lewat penelitian itu, kita memberikan program makan pada lansia, terjadi penurunan yang signifikan pada kadar gula darah. Hal ini ditunjukkan dari persentase pria lansia yang memiliki nilai HbA1C pada kelompok diabetik yaitu sebesar 52.9% turun menjadi 23.5%,” ujar Dr Toto dalam keterangan resminya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/12/06/298/2512624/msg-bisa-jadi-mood-booster-berapa-sih-takarannya-HboXDom3rf.jpg
MSG Bisa Jadi Mood Booster, Berapa Sih Takarannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/15/298/2501944/5-fakta-seputar-msg-bisa-buat-diet-loh-1eFVvTCbua.jpg
5 Fakta Seputar MSG, Bisa Buat Diet Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/18/298/2488293/terbukti-aman-msg-dari-sari-tebu-bisa-jadi-bumbu-masak-andalan-ibu-milenial-Qy2QrPDTwX.jpg
Terbukti Aman, MSG dari Sari Tebu Bisa Jadi Bumbu Masak Andalan Ibu Milenial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/04/298/2112753/mengulik-sejarah-umami-rasa-kelima-dan-perkembangannya-menjadi-bumbu-msg-oyGEag58FG.jpg
Mengulik Sejarah Umami, Rasa Kelima dan Perkembangannya Menjadi Bumbu MSG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/24/298/1849817/micin-bisa-bikin-bodoh-mitos-atau-fakta-MEEfdRz0PF.jpeg
Micin Bisa Bikin Bodoh, Mitos atau Fakta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/10/298/1615256/ini-lho-fakta-seputar-msg-ternyata-tak-selalu-buruk-7hBm3yulyG.jpg
Ini Lho Fakta Seputar MSG, Ternyata Tak Selalu Buruk
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement