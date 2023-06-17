Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Trik Simpel Memasak Steak yang Kerap Dilupakan Orang

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |19:42 WIB
Trik Simpel Memasak Steak yang Kerap Dilupakan Orang
Ilustrasi Masal Steak. (Foto: Shutterstock)
TIDAK semua orang bisa memasak steak yang enak. Memang ada beberapa trik yang harus dilakukan jika ingin memasak steak yang enak dan lembut.

Executive Chef Aprez Cafe Stefu Santoso menyarankan agar tidak hanya memilih bagian daging sapi seperti sirloin atau tenderloin melainkan perlu mengetahui merek dari daging tersebut.

“Kalau saya pasti akan melihat dari sisi merek karena itu pengaruh ke dagingnya. Jadi, sebelum membeli, tanya ke tukangnya di super market, mereknya apa. Biasanya mereka tahu,” kata Stefu seperti dilansir dari Antara.

Pemilihan merek akan berpengaruh terhadap tingkat keempukan, tingkat juicy daging, dan lain sebagainya. Sebab, setiap merek daging memiliki metode perawatan sapi yang berbeda-beda sehingga hal tersebut pun akan berpengaruh terhadap tekstur dan kualitas daging.

Stefu juga menganjurkan agar melakukan teknik masak daging yang benar agar steak pun terasa lebih enak. Teknik memasak steak yang baik adalah dengan memanaskan pemanggang terlebih dahulu sebelum meletakkan daging tersebut di atasnya. Jika pemanggang belum panas, daging akan lengket sehingga sulit untuk dibalik.

Selain itu, Stefu juga tidak menyarankan untuk menambah terlalu banyak mentega ke pemanggang agar daging tidak lengket. Sebab cara itu bisa juga mengakibatkan daging cepat hangus karena api akan bertambah besar dengan adanya mentega.

Topik Artikel :
Daging Masak Steak Makanan Steak
