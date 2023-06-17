Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kenapa Gen Z Suka Ayam Goreng dengan Varian Rasa?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |17:41 WIB
Kenapa Gen Z Suka Ayam Goreng dengan Varian Rasa?
Ayam Goreng. (Foto: Cookpad)
A
A
A

AYAM goreng memang menjadi salah satu menu favorit orang-orang. Tidak heran jika banyak tempat kuliner besar ataupun kecil kerap menyediakan ayam goreng dalam menu mereka.

Bahkan, makanan olahan ayam ini sudah memiliki banyak varian rasa. Tidak hanya kulitnya yang diberikan rasa-rasa tambahan, tapi juga dihadirkan dengan saus-saus yang cukup unik.

Pernah kan lihat ayam goreng yang bagian luarnya dilumuri saus tertentu? Atau ayam goreng dengan topping cabai super pedas? Nah, ayam goreng seperti ini ternyata makin banyak disuka kalangan Gen Z. Apa alasannya?

"Salah satu faktornya adalah karena banyak orang yang suka ayam goreng dengan rasa unik, tapi harga tetap terjangkau," ungkap General Manager Wingstop Indonesia Gustain Syakie, dalam keterangan tertulisnya.

Ayam goreng aneka rasa seperti ini uga makin gampang ditemui, gak cuma ada di kota-kota besar. Makanya, menu seperti ini semakin banyak disukai masyarakat, termasuk Gen Z yang doyan eksplorasi makanan.

Kalau bicara soal rasa, lanjut Gustain, ada beberapa rasa yang cukup populer. Misalnya ayam goreng rasa manis, yang lumayan mencuri perhatian itu rasa teriyaki dan hickory smoked BBQ.

Halaman:
1 2
      
