5 Manfaat Matcha, Minuman Kekiniaan yang Bisa Cegah Kanker

MATCHA merupakan jenis teh hijau yang terbuat dari daun teh utuh dan bubuk. Matcha berasal dari tanaman camellia sinensis yang cara penanamannya berbeda.

Matcha ditanam 20-30 hari dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi klorofil, asam amino, dan mengeluarkan warna hijau yang lebih gelap. Setelah daun tehnya dipanen, batangnya dibuang dan daunnya digiling halus, hingga menjadi bubuk.

Ada banyak cara untuk menikmati matcha. Anda dapat membuat teh matcha tradisional dengan mengayak 1–2 sendok teh bubuk matcha ke dalam cangkir, dan menambahkan 59 ml air panas, lalu aduk hingga rata. Anda bisa tambahkan es batu untuk membuat rasa lebih segar.

Untuk variasi lain, Anda bisa tambahkan matcha ke dalam teh atau latte. Bisa juga ditambahkan ke dalam campuran bahan makanan sehingga rasanya lebih lezat. Namun kini sudah banyak minuman kekinian yang menggunakan bahan dasar matcha. Salah satunya kolaborasi Tango Waffle dengan Feel Matcha.

“Matcha merupakan bagian dari tren gaya hidup sehat saat ini. Jadi produk kolaborasi ini selain bercita rasa enak juga cocok buat mereka yang peduli dengan kesehatan,” ujar Head of Corporate and Marketing Communication OT Group, Harianus Zebua.

Memang, sejak beberapa tahun terakhir popularitas matcha mulai meroket di seluruh dunia. Selain dijadikan sebagai minuman teh murni, matcha juga dikreasikan menjadi kudapan kekinian, seperti es krim, cake, frappe, dan masih banyak lagi.

Matcha juga bagus untuk kesehatan lho. Di dalam matcha terkandung nutrisi dari seluruh daun teh dan mengandung lebih banyak kafein dan antioksidan dibanding teh hijau biasa. Lantas apa saja sih manfaat dari matcha? Berikut rangkumannya dari Healthline.

Kandungan antioksidan yang tinggi

Di dalam matcha mengandung katekin yang merupakan senyawa tumbuhan di dalam teh yang berfungsi sebagai antioksidan alami. Antioksidan dapat membantu menstabilkan radikal bebas berbahaya. Senyawa ini juga dapat merusak sel penyebab penyakit kronis.