Bantu Cegah Uban, Begini 7 Manfaat Taoge

SAYUR-SAYURAN memang dikenal baik untuk tubuh karena memiliki berbagai antioksidan. Salah satu sayuran yang memiliki banyak manfaat meskipun bentuknya kecil adalah taoge.

Dikenal dengan nama kecambah atau capar, taoge memang mudah dicari di pasaran, ditambah dengan budidayanya yang mudah menjadikan taoge sebagai salah satu bahan masakkan yang ekonomis.

Kendati murah, tetapi taoge ternyata kaya akan manfaat kesehatan dan gizi yang luar biasa. Berikut ini adalah manfaat taoge dikutip dari berbagai sumber.

Menjaga Kesehatan Pencernaan

Menurut banyak penelitian, taoge mengandung serat yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan pencernaan. Sebagian besar serat ini adalah serat tidak larut, yang berfungsi sebagai prebiotik dan memberi makan bakteri ‘baik’ di usus Anda.

Bakteri ini penting untuk menjaga sistem pencernaan yang stabil dan sehat, serta dapat membantu mengurangi gejala seperti kembung maupun gas.

Kesehatan Jantung

Mengkonsumsi kecambah dapat menurunkan kadar kolesterol pada penderita diabetes atau obesitas. Satu studi menunjukkan peningkatan kolesterol HDL ‘baik’ serta penurunan trigliserida dan kolesterol LDL ‘jahat’. Tingkat kolesterol yang lebih rendah terhubung dengan risiko penyakit jantung dan aterosklerosis yang lebih rendah pula.

Menurunkan Kadar Gula Darah

Toge memiliki kadar karbohidrat yang lebih rendah, yang dapat membantu mengontrol kadar insulin. Hal tersebut dikombinasikan dengan adanya enzim dalam kecambah, yang pada gilirannya memengaruhi cara tubuh memecah karbohidrat.

Rendah Kalori

Sekira 100 gram kecambah, mengandung kurang lebih sekitar 100 kalori, dan telah dikemas dengan semua nutrisi penting. Mengkonsumsi taoge bisa membantu mengendalikan rasa lapar dan membantu menurunkan berat badan.