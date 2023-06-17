Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Jena Dammaya Pamer Pose Menggoda di Kolam Renang, Berbusana Minim Bikin Lelaki Panas Dingin!

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |00:10 WIB
Jena Dammaya Pamer Pose Menggoda di Kolam Renang, Berbusana Minim Bikin Lelaki Panas Dingin!
Jena Dammaya (Foto: @jenadammaya/Instagram)
A
A
A

JENA Dammaya merupakan salah satu gamer cantik di Indonesia yang kerap mencuri perhatian. Ini lantaran Jena tak hanya cantik, tetapi juga seksi.

Jena Dammaya kerap membagikan foto-foto gaya seksinya di Instagram pribadinya. Terbaru, gamer berusia 22 tahun tersebut pamer pose menggoda di kolam renang.

Penasaran seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkumkan dari Instagram @jenadammaya, Minggu (18/6/2023).

1. Pose pakai outfit minim

Jena Dammaya

Jena Dammaya berpose di kolam renang mengenakan busana minim. Dia mengenakan crop top berwarna ungu yang aksen tali silang pada bagian punggung.

Untuk bawahan, Jena mengenakan hotpants denim yang membuat bokongnya terlihat kencang saat berpose membelakangi kamera. Body goals Jena yang seksi dan aduhai membuatnya semakin terlihat hot!

"Seger nya lihat jena," komen @andre***

"lihat kamu aja bikin seger ni hati ❤️," sambung @b.rick***

"Cantik & bodygoals bgt sih kak😍," kata @zara***

2. Cantiknya bikin adem!

Jena Dammaya

Berikutnya Jena Dammaya masih berpose membelakangi kamera. Kali ini dia berpose dengan satu tangan memegang bahu mulusnya.

Selain seksi, Jena tampak cantik dengan rambut panjang digerai. Tatapan matanya yang melirik ke kamera begitu memesona bikin hati adem!

"Kamu selalu berenang dipikiran aku kak❤️," ujar @bang***

"Aduuhhhh melihat kamu lgsung adem hatiku 😍😍😍," tutur @kevin***

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
