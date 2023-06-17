Gaya Menggoda Pamela Safitri Pose di Balkon Bikin Netizen Gak Kedip!

PEDANGDUT Pamela Safitri memang selalu berhasil mencuri perhatian publik para pria di media sosial. Selain berparas cantik, Pamela juga memiliki tubuh seksi yang sering dipamerkan.

Saat ini, Pamela tengah berada di Bali untuk menikmati liburan. Momen itu dia bagikan di media sosial pribadinya.

Perempuan 29 tahun ini sengaja menyewa villa mewah di Bali dengan fasilitas yang lengkap. Momen selama di Bali dia bagikan di laman Instagramnya.

Seperti pada postingan terbarunya saat Pamela pose seksi di balkon kamar mandi villa tersebut. Di foto itu dia tampil aduhai memakai jumpsuit cut off warna emerald.