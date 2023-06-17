Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Dokter Cantik Elisa Jonathan, Mantan Kekasih Nicholas Sean Anak Ahok

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |13:29 WIB
6 Potret Dokter Cantik Elisa Jonathan, Mantan Kekasih Nicholas Sean Anak Ahok
Elisa Jonathan. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Elisa Jonathan mungkin tidak terlalu familiar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, ia juga bukan merupakan sosok yang asing. Pasalnya, Elisa Jonathan merupakan mantan pacar dari putra sulung mantan Guberbur DKI, Ahok.

Ia kini juga dikenal sebagai seorang dokter muda cantik usai lulus dari fakultas kedokteran di Universitas Indonesia (UI). Elisa juga merupakan salah satu finalis Miss Indonesia pada tahun 2019 lalu. Ia juga berhasil mendapat gelar runner up pada ajang kecantikan tersebut.

Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang sosoknya, berikut beberapa potret cantik dari Dokter Elisa Jonathan, dilansir dari akun Instagramnya, @elisajonathan.

Punya aura berkelas

Elisa Jonathan

Memiliki paras cantik dan karir yang cemerlang membuat Dokter Elisa tampak memiliki aura yang berkelas. Salah satunya bisa dilihat dalam potret berikut. Meski tampil sederhana dengan dres putih, ia tampak bak gadis sosialita yang terlihat memesona.

Tampil gemas dengan ekspresi duck face

Elisa Jonathan

Dalam potret ini, Dokter Elisa tampak memperlihatkan sisi menggemaskannya. Sama seperti gadis-gadis pada umumnya, ia juga suka melakukan selfie. Bahkan, dalam potret ini ia terlihat tetap cantik dengan ekspresi duck face.

