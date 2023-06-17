Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Inspirasi Outfit Kondangan ala Pevita Pearce, Anggun dan Memukau!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |07:00 WIB
6 Inspirasi Outfit Kondangan ala Pevita Pearce, Anggun dan Memukau!
Ide Outfit ke Kondangan ala Pevita Pearce (Foto : Instagram/@pevitapearce)
PESONA kecantikan Pevita Pearce rasanya tak pernah gagal membuat mata terpana. Tak hanya itu, Pevita Pearce juga dikenal memiliki gaya fashion yang modis. 

Pevita Pearce selalu tampil memukau dengan outfit-outfitnya yang menarik perhatian di berbagai kesempatan. Salah satunya bisa dijadikan inspirasi outfit ke kondangan lho. 

Jika Anda sedang mencari inspirasi untuk tampil anggun di acara kondangan, 6 ide outfit ala Pevita Pearce dalam artikel ini bisa kamu coba. Berikut potretnya yang dirangkum dari Instagram @pevpearce, Minggu (18/6/2023). 

1. Polkadot Dress

Outfit ke Kondangan ala Pevita Pearce

Polkadot dress adalah pilihan yang sempurna untuk menciptakan tampilan yang klasik dan feminin. Pilihlah dress dengan desain yang sesuai dengan selera Anda, baik itu dress dengan potongan A-line, puffed sleeves, atau wrap dress. Anda juga bisa memadukan dengan sepatu hak tinggi untuk menambah kesan elegan.

2. Ruffle Dress

Outfit ke Kondangan ala Pevita Pearce

Ruffle dress memberikan sentuhan romantis dan anggun pada penampilan Anda. Pilihlah dress dengan ruffle di bagian dada, lengan, atau hem dress untuk menambah dimensi dan detail menarik. Untuk tampilan yang lebih glamor, pilihlah dress dengan warna yang cerah.

3. Pastel Dress dengan Obi Belt

Outfit ke Kondangan ala Pevita Pearce

Pastel dress dengan obi belt adalah pilihan yang tepat untuk menciptakan tampilan yang manis dan anggun. Pastel memberikan kesan lembut dan feminin, sementara obi belt memberikan sentuhan modern yang elegan. Padukan dengan sepatu hak tinggi dan aksesoris yang simpel untuk menyeimbangkan penampilan.

Halaman:
1 2
      
