Masih Berstatus Janda, Potret Cantiknya Celine Evangelista Mendadak Pamer Perut Hamil Bikin Heboh Netizen!

CELINE Evangelista baru-baru ini mencuri perhatian publik setelah mengunggah foto pamer perut di media sosial. Penampilannya jadi sorotan sebab Celine mendadak hamil padahal sejak bercerai dari Stefan William dia belum menikah lagi.

Pada pemotretan itu, Celine terlihat anggun memakai baju jawa sambil memegang perut. Parasnya terlihat begitu memesona.

Rupanya Celine Evangelista tengah menjalani pemotretan untuk karakternya di film berjudul Sosok Ketiga. Foto tersebut diunggah oleh akun Make Up Artist merias wajah ibu empat anak itu.

"Scene paling gokil buat aku. Makeup sekali tapi disiram belasan kali karena scene yang di-take berulang-ulang tanpa touch up sama sekali. Salut buat @celine_evangelista yg aktingnya totalitas, tahan ga kedinginan, dan ga pake stuntman," tulis akun @loritayoung_mua, Jumat (16/6/2023)

Penasaran seperti apa potret Celine Evangelista saat jalani pemotretan sambil pamer baby bump? Berikut ulasannya, Sabtu (17/6/2023).

1. Pakai busana adat Jawa





Potret cantik Celine Evangelista saat jalani pemotretan memakai busana adat Jawa. Di foto ini sekana Celine tengah menjalani siraman tujuh bulanan adat Jawa memakai kain khas dan memakai outer dari rangkaian bunga melati.

Celine memilih polesan makeup flawless dan rambut panjang yang digerai. Dia juga menambahkan bando dari rangkaian bunga melati.

2. Pose megang perut

Celine tampil total dalam foto tersebut. Dia nampak Pose sambil memegang perut buncitnya. Wajah keibuan Celine begitu terpancar di foto ini. Penampilan Celine bikin netizen penasaran saat pamer perut buncit.

"Serius nanya, kapan nikah lag?," tanya @mastur***

"Hamil bayinya si Marcel nih pasti anaknya kriting," tambah @beye23***