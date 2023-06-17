Pakai Dress Belahan Dada Rendah, Gaya Wulan Guritno Liburan di Jogja Bikin Salfok!

PENAMPILAN Wulan Guritno tak pernah lepas dari sorotan. Kali ini gaya Wulan Guritno saat berlibur di Jogja yang bikin gagal fokus!

Wulan berlibur bersama keluarganya mengunjungi berbagai destinasi. Salah satunya Taman Sari yang merupakan salah satu destinasi populer di Yogyakarta.

Hal itu dia bagikan lewat unggahan foto di Instagram pribadinya. Dalam foto candid tersebut, Wulan Guritno berpose duduk di tepi kolam pemandian.

Dia mengenakan dress mini tanpa lengan dengan model tali tipis. Dress tersebut juga memiliki potongan belahan dada rendah dan aksen kancing. Penampilan kekasih Sabda Ahessa inipun terlihat terlihat seksi.