Tanda Zodiak Ini Disebut Paling Introvert, Benarkah?

KATA introvert merupakan kombinasi dari kata Latin intro dan vertere yang berarti dalam bahasa Inggris adalah ‘turn to inside’. Introvert di sini bermakna bukan apakah orang tersebut mampu bersosialisasi atau tidak, melainkan apakah kehidupannya sudah bisa dipenuhi dari dunia luar atau cukup dari diri sendiri.

Psikolog Carl Jung menjelaskan konsep introvert atau extrovert yang mengklasifikasikan orang dalam dua tipe, orang yang mendapat energi interaksi sosial dan orang yang mengisi dirinya dengan kesendirian.

Ia menyakini, tak ada seorang pun yang sepenuhnya ekstrovert atau introvert, tetapi yang ada selaras dengan satu atau sikap lainnya.

Nah, secara astrologi disebutkan ada satu tanda zodiak yang umumnya para pemiliknya begitu introvert. Tak lain dan tak bukan adalah Aquarius yang sering menyimpan cinta yang mendalam untuk kemanusiaan, tapi seringnya hanya berupa keinginan daripada benar-benar diwujudkan dalam bentuk berinteraksi dengan manusia.