HOME WOMEN LIFE

Waspada, Tanda Zodiak Ini Pendendam Banget!

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |12:00 WIB
Waspada, Tanda Zodiak Ini Pendendam Banget!
Tanda zodiak paling pendendam, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEMUA orang bisa menyimpan rasa dendam dan amarah, tetapi jika dilihat dari astrologi, ada satu zodiak yang sangat serius soal dendam.

Saking seriusnya menyimpan amarah tersebut, dendam ini bisa berlanjut hingga jadi kebencian. Secara karakter zodiak, mengutip New York Post, Sabtu (17/6/2023) ternyata Scorpio lah sebagai tanda zodiak yang begitu pendendam.

Di samping punya sifat konsisten, berdedikasi, dan setia. Namun di sisi lain, orang-orang Scorpio adalah individu yang benar-benar keras kepala dan cenderung berpegangan erat pada kebencian dan perasaan yang ia rasakan, termasuk rasa dendam.

Scorpio membenci ketidakjujuran, kepalsuan dan secara alami curiga terhadap semua orang yang mereka temui dan menjadi  kesempatan langka, seorang Scorpio bisa kerentanan menaruh kepercayaan pada orang lain.

