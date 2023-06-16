MNC Life Gelar Champion Award Night di Yogyakarta, Apresiasi Bagi Agen Terbaik

TEPAT malam ini, MNC Life menghelat gelaran Champion Award Night, sebagai salah satu bentuk untuk mengapresiasi para agen terbaik. Diketahui, acara ini sendiri digelar meriah di Restaurant & Cafe Candhari Heaven, Prambanan, Yogyakarta.

Direktur MNC Life, Risye Dilianti mengatakan, acara ini merupakan bentuk penghargaan terhadap pada agen MNC Life dari berbagai daerah yang ada di Indonesia atas pencapaian kinerjanya selama tahun 2022.

"Malam hari ini, kami dari MNC Life memberikan penghargaan kepada agen-agen terbaik kami, atas pencapaian kinerja mereka selama tahun 2022. Kami memberikan serangkaian penghargaan mulai dari top rookie, hingga top agen," jelas Risye di sela-sela acara, Jumat (16/06/2023).

Dalam acara ini, selain pemberian penghargaan secara langsung kepada agen-agen terpilih, juga ada pertunjukan hiburan serta acara gala dinner untuk para agen.

Risye mengatakan, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus memberikan semangat tambahan agar mereka semakin termotivasi untuk meraih target yang lebih tinggi di tahun berikutnya.

