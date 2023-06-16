Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Alasan Kenapa Thomas Shelby Dingin, Apakah Ini Sebabnya?

Diva Daniswara , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |23:30 WIB
Alasan Kenapa Thomas Shelby Dingin, Apakah Ini Sebabnya?
Alasan Kenapa Thomas Shelby Dingin, (Foto: Collected)
A
A
A

Alasan Kenapa Thomas Shelby Dingin, pasti pernah terpikirkan oleh banyak penonton setia serial Peaky Blinders.

Thomas Shelby sendiri merupakan tokoh protagonis yang diperankan oleh Cillian Murphy di serial Peaky Blinders. Dalam serial ini, ia dikenal dengan karakter kuatnya yang memiliki kepribadian berani, ambisius, bijaksana, dan memiliki karisma dingin.

Kepribadian dan karakter dingin yang ia miliki itu dikarenakan perannya sebagai seorang pemimpin gangster yang terpandang dan disegani. Thomas Shelby merupakan tipe pemimpin yang tak banyak bicara dan lebih banyak bertindak, membuatnya menonjol sebagai pemimpin, melansir laman Asap Creative Studio, Jumat (16/6/2023).

(Alasan Kenapa Thomas Shelby Dingin, Foto: BBC/Caryn Mandabach)

Setiap tindakan yang dilakukan selalu dipikirkan secara matang dan diperhitungkan risikonya, itulah yang membuat Thomas Shelby terkesan sebagai sosok yang tegas dan dingin.

 

(Alasan Kenapa Thomas Shelby Dingin, Foto: Collected) 

Halaman:
1 2
      
