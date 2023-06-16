Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Arti Kata Gili dalam Bahasa Lombok, Cek di Sini Maknanya

Diva Daniswara , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |22:30 WIB
Arti Kata Gili dalam Bahasa Lombok, Cek di Sini Maknanya
Arti Kata Gili dalam Bahasa Lombok, (Foto: Instagram @carolian__)
ARTI Kata Gili dalam Bahasa Lombok, akan dibahas dalam artikel ini. Meski sering didengar dan disebut, pasalnya tak banyak orang awam yang mengetahui arti sebenarnya dari kata Gili.

Nah, tahukah Anda ternyata dalam bahasa sasak, Gili memiliki arti yakni ‘pulau kecil’ yang terletak di Lombok. Pulau-pulau Gili dikenal karena keindahan alamnya yang masih menawan dan masih asri, karena merupakan pulau kecil dan belum terlalu banyak yang eksplorasi.

Kendati demikian, masih ada beberapa gili yang cukup dikenal dan sering dikunjungi dibandingkan yang lainnya, antara lain seperti Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili air.

Meski Gili Trawangan memiliki letak yang paling jauh di antara yang lainnya, gili ini termasuk yang paling populer dan banyak peminatnya. Mengingat, ini merupakan pulau yang paling besar di antara yang lain, dilansir dari BlueWater Express dan Almarik Lombok, Jumat (16/6/2023)

 

(Arti Kata Gili dalam Bahasa Lombok, Foto: Ist) 

Halaman:
1 2
      
