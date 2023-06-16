Advertisement
HOME WOMEN LIFE

10 Arti Mimpi HP Hilang, Sinyal Bakal Ada Perpisahan?

Diva Daniswara , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |21:30 WIB
10 Arti Mimpi HP Hilang, Sinyal Bakal Ada Perpisahan?
10 Arti Mimpi Hp Hilang, (Foto: Freepik)
A
A
A

10 Arti Mimpi HP Hilang, mungkin jadi pertanyaan besar bagi sebagian orang yang pernah mengalaminya.

Mengingat mimpi sebagai bunga tidur, memang seringkali muncul secara absurd dan memunculkan pertanyaan. Termasuk mimpi kehilangan handphone, yang mana kejadian seperti ini sangat bisa dan lumrah terjadi di kehidupan nyata.

Jangan salah! Ternyata di balik mimpi itu juga bisa menjadi indikasi sebuah pertanda penting yang mungkin memang bisa berhubungan dengan kehidupan nyata loh! Kemudian memang apa sih sebenarnya arti mimpi kehilangan handphone? Simak paparan singkat berikut sepuluh arti mimpi handphone hilang, sebagaimana dilansir dari Entente Dream, Jumat (16/6/2023).

1. Punya masalah komunikasi: Menjadi pertanda bahwa Anda akan kehilangan komunikasi dan kontak dengan orang-orang di sekitar, atau bisa juga kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam bagian hidup.

(10 Arti Mimpi HP Hilang,  Foto: CardMapr Unsplash)

2. Ingin mengakhiri hubungan: Mungkin ini menjadi isyarat bahwa Anda tak ingin lagi berkomunikasi dengan seseorang yang mungkin kurang disukai. Tak hanya itu, bahkan ingin juga memutuskan ikatan dengan orang tersebut.

 BACA JUGA:

3. Kewalahan dengan teknologi modern: Pertanda sedang stres terkait urusan pekerjaan yang harus diselesaikan. Selain itu, ini juga bisa menandakan rasa tak aman untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang makin canggih.

(10 Arti Mimpi HP Hilang, Foto: Shuttestock)

Halaman:
1 2 3
      
