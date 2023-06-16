Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Deretan Foto Keluarga Maudy Ayunda yang Anti Mainstream, Family Goals!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:00 WIB
Deretan Foto Keluarga Maudy Ayunda yang Anti Mainstream, Family Goals!
Foto Keluarga Maudy Ayunda (Foto: @maudyayunda/Instagram)
A
A
A

MAUDY Ayunda baru saja melakukan foto keluarga. Foto keluarga Maudy Ayunda makin lengkap dengan kehadiran suaminya Jesse Choi. 

Tak ketinggalan ada juga sang adik Amanda Khairunnisa beserta suaminya, bule tampan bernama Tavan Dutton. Momen foto keluarga Maudy dibagikan di laman Instagramnya. Mereka menjalani pemotretan dengan dua tema, yakni casual dan elegan.

"Favorite humans," tulis Maudy dalam keterangan fotonya.

Penasaran seperti apa potret Maudy Ayunda dan keluarga jalani pemotretan? Berikut ulasannya dari Instagram @maudyayunda, Jumat (16/6/2023).

1. Pakai busana nuansa nude

Foto Keluarga Maudy Ayunda

Maudy Ayunda menggandeng fotografer Hakim Satriyo untuk menjalani pemotretan bersama keluarganya. Di foto ini mereka kompak memakai busana warna nude.

Maudy nampak memesona dengan turtle neck top yang dipadukan dengan celana coklat. Rambutnya dicepol dan dia menambahkan beberapa aksesori pada penampilannya.

Di foto ini Maudy dan keluarga foto candid sambil satu sama lain saling tatap dan tersenyum. Kompak abis!

"Keluarga impian," kata @leezhel***

"Masyaallah impian banget yak punya fams goals kayak gini," tambah @kaaeca***

2. Sister goals

Maudy Ayunda

Pada foto selanjutnya, Maudy foto bareng sang adik. Keduanya tampil elegan memakai dress warna hitam.

Maudy memilih polesan makeup warna nude dan tatanan rambut digerai. Amanda pun sama memakai makeup nude dan rambut dicepol. Gayanya keduanya bak sister goals.

3. Disebut family goals

Maudy Ayunda

Momen Maudy Ayunda dan keluarga pamer full senyum. Kedua orang tua Maudy seakaan bangga kepada anak-anaknya, tak hanya tentang pendidikan tapi juga kehidupan asmara. Sebab kedua anaknya sudah menemukan pasangan hidupnya masing-masing. Kebersamaan keluarga ini pun bikin netizen iri.

"Keluarga orang pintar," komen @peace***

"Family goals banget," sambung @ceritabunda***

"Gambaranku masa depan mau buat gini ah," timpal @inka***

Halaman:
1 2
      
