HOME WOMEN LIFE

Diet Rumput Laut hingga Ikigai, 8 Kebiasaan Orang Jepang yang Patut Ditiru

Diva Daniswara , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |17:30 WIB
Diet Rumput Laut hingga <i>Ikigai</i>, 8 Kebiasaan Orang Jepang yang Patut Ditiru
Kebiasaan baik orang Jepang, (Foto: Reuters/Kim Kyung Hoon)
A
A
A

JEPANG dikenal sebagai negara maju dengan penduduk sehat, makmur, dan memiliki umur panjang. Salah satunya, karena orang Jepang punya filosofi hidup yang baik dan juga menerapkan gaya hidup sehat.

Mulai dari pola makan yang bergizi, terstrukturnya aktivitas sehari-hari, hingga penerapan praktik-praktik kehidupan yang dapat memberikan manfaat bagi tubuh dijadikan kebiasaan baik oleh orang Jepang.

Maka dari itu, tak ada salahnya untuk mengikuti beberapa kebiasaan baik hidup orang Jepang satu ini. Berikut penjelasan singkat delapan kebiasaan baik orang Jepang yang patut ditiru, melansir Times of India, Jumat (16/6/2023).

1. Shinrin Yoku: Salah satu kebiasaan yang sangat populer yaitu mandi di alam, terutama di hutan. Diyakini bisa menurunkan stress atau rasa cemas, karena dapat menyehatkan mental dan juga kesehatan fisik.

2. Ikigai: Konsep ini mengacu pada tujuan hidup. Orang Jepang percaya bahwa dengan menerapkan ikigai dapat membantu mereka menjalani kehidupan sehari-hari yang bermakna dan terpenuhinya kebutuhan.

Halaman:
1 2 3
      
