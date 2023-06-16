Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Arti Mimpi Melihat Gunung Meletus, Pertanda Baik atau Buruk?

Diva Daniswara , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:30 WIB
7 Arti Mimpi Melihat Gunung Meletus, Pertanda Baik atau Buruk?
7 Arti Mimpi Melihat Gunung Meletus, (Foto: Freepik)
A
A
A

7 Arti Mimpi Melihat Gunung Meletus, membuat penasaran banyak orang. Maka dari itu, akan dibahas secara singkat lewat artikel ini.

Mimpi sebagai bunga tidur bisa bermacam-macam rupanya, salah satunya mimpi melihat gunung meletus. Mimpi melihat gunung meletus mungkin terkesan seram dan buruk, megingat gunung meletus merupakan perisitiwa alam yang membahayakan jiwa.

Meski tak selalu benar dan menjadi kenyataan, mimpi ini memiliki makna khusus yang dapat menjadi tanda agar Anda lebih bersiap untuk menghadapinya.

Tak melulu soal kabar buruk, ternyata mimpi dimaknai juga sebagai kabar baik yang sangat menguntungkan bagi kehidupan. Penasaran? Simak ulasan singkat berikut tujuh arti di balik mimpi melihat gunung meletus, mewarta dari Irshdgul, Jumat (16/6/2023)

1. Datangnya rezeki dalam waktu dekat: Mungkin Anda akan segera mendapat kabar baik terkait finansial. Bisa jadi dalam hal kenaikan gaji, peluang usaha, atau kenaikan jabatan.

2. Masalah akan datang: Bisa ditandai sebagai sinyal bahwa kehidupan sedang tak berjalan selalu mulus, artinya akan dihadapi berbagai masalah, baik dalam bentuk pekerjaan, percintaan, atau kehidupan rumah tangga.

(7 Arti Mimpi Melihat Gunung Meletus, Foto: Okezone)

Halaman:
1 2 3
      
