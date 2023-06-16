Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Alasan Kenapa Kucing Selalu Mengeong dan Mengikuti Kita

Cita Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |07:29 WIB
Ini Alasan Kenapa Kucing Selalu Mengeong dan Mengikuti Kita
Ilustrasi (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INI alasan kenapa kucing selalu mengeong dan mengikuti kita menarik dibahas. Hewan berbulu ini terkadang mengikuti manusia saat berjalan baik untuk mengenal lebih dekat atau meminta makanan.

Bahkan tidak hanya mengikuti, kucing juga akan mengeong seperti mengajak pemiliknya berbicara. Sayangnya pemiliknya tidak mengetahui apa yang hewan mungkin ini inginkan.

Melansir berbagai sumber, ternyata ini alasan kenapa kucing selalu mengeong dan mengikuti kita kemana saja:

1. Lapar

Salah satu alasan paling umum mengapa kucing mengikuti Anda adalah karena menurut mereka waktu makan segera tiba. Mereka biasanya menunggu orang atau pemilik dalam memberikan makanan. Momen saat makanan kucing disajikan adalah menyenangkan bagi mereka.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
