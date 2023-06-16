Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Video Anjing Dilempar Hidup-Hidup ke Sungai Berisi Buaya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |12:29 WIB
Viral Video Anjing Dilempar Hidup-Hidup ke Sungai Berisi Buaya
Ilustrasi (Foto: Instagram)
A
A
A

VIRAL video Anjing dilempar hidup-hidup ke sungai berisi buaya membuat netizen geram. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan sebuah aksi tiga orang pria yang dengan sengaja menganiaya seekor anjing.

Dilansir dari akun Instagram @soe_wardie, Jumat (16/6/2023), video dengan keterangan “Viral detik-detik Seekor guk-guk dilempar ke dalam sungai yang berisi buaya,” kini banjir kecaman dari netizen.

Dalam video viral anjing dilempar hidup-hidup ke sungai berisi buaya yang berdurasi 29 detik tersebut, terlihat dua orang pria yang masih mengenakan seragam kerja proyek menghampiri seekor anjing berwarna coklat muda yang tengah berjalan.

Kemudian dua orang tersebut menggotong anjing malang itu ke pinggir sungai. Terlihat dengan jelas kedua pria ini mengayun-ayunkan anjing tersebut dengan aba-aba si perekam video.

“satu… dua… tiga.. lempar,” ujar perekam video disertai tawa puas.

