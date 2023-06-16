Nggak Ada Tanggal Tua Kalau Belanja di AladinMall, Kejar Diskon s.d 90% + 7% + Gratis Ongkir!

Nggak ada kata ‘tanggal tua’ kalau belanja di AladinMall. Soalnya, selalu ada promo menarik yang bisa Anda dapatkan. Seperti saat ini, lagi ada spesial flash sale dengan diskon hingga 90% yang berlaku untuk kebutuhan ibu & anak, hingga gadget & elektronik.

Tak hanya itu, ada juga tambahan diskon 7% yang bisa Anda dapatkan dengan menggunakan kode voucher JUNI03. Akan tetapi, promonya cuma berlangsung selama 3 hari saja nih, yakni dari 16-18 Juni 2023.

Makanya, buruan deh borong semua kebutuhan Anda sebelum kehabisan dan menyesal. Karena selain bisa dapat harga hemat, belanja di AladinMall juga gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas!

Rekomendasi produk yang bisa Anda dapatkan di promo spesial flash sale

Laptop Axioo My Book 14E (RAM 4GB/256SSD)

Kini, Axioo dengan bangga meluncurkan Mybook 14E yang dirancang untuk berbagai aktivitas belajar dan mengajar semua kalangan baik untuk pelajar atau pun mahasiswa. Laptop ini dilengkapi dengan Kamera Front 2.0 Mpx, yang membuat tampilan jelas dan menunjang kegiatan online. Dapatkan produk ini seharga Rp3.384.000 saja dari Rp4.349.000.