Ini Alasan Gen Z Harus Memiliki Karakter Diri, Jangan Hanya FOMO!

GENERASI Z atau Gen Z cukup rentan alami krisis identitas. Semakin mudahnya akses informasi yang menciptakan tren fear of missing out (FOMO), membuat mereka kerap 'tersesat' dalam eksplorasi yang dijajalnya sendiri.

Alhasil, karakter diri menjadi sedikit sulit didapat, yang pada akhirnya membuat sebagian Gen Z merasa sulit berbaur dengan lingkungan sekitar. Terlebih sifat individualis yang makin terasa di antara mereka.

Sadar akan hal tersebut, Okky Asokawati, model senior sekaligus politisi, mengingatkan Gen Z untuk bisa menemukan karakter, termasuk potensi diri. Sebab, dari sana akan terlihat value diri yang sesungguhnya.

"Punya karakter itu perlu dan penting bagi Gen Z untuk menjadi versi terbaik diri mereka sendiri," ungkap Okky dalam acara Talk Show 'To Be the Best Version of Yourself' di Aula Universitas Mercu Buana Pejaten, Jakarta Selatan, beberapa hari lalu.

Di acara yang dihadiri sebagian besar Gen Z yang mana mereka adalah mahasiswa Fikom dari Mata Kuliah Event Management itu, Okky melanjutkan bahwa tidak bisa dipungkiri setiap orang pasti ingin tumbuh, berkembang dan maju. Begitu juga para Gen Z yang mana mereka pemegang kehidupan di masa depan.

"Jadi, akan sangat penting bagi Gen Z mengenali potensi diri untuk menciptakan karakter diri," ujar Okky.