Ini Hewan yang Paling Mudah Dipelihara untuk Pemula

Hamster hewan yang paling mudah dipelihara untuk pemula (Foto: Petmecoffee)

HEWAN peliharaan dianggap bisa menjadi teman di rumah dan bahkan diyakini mampu melepaskan stress. Walaupun tak bisa diajak berbicara layaknya manusia, berinteraksi dengan hewan peliharaan saja sudah cukup membuat hati senang.

Wajar saja jika banyak orang yang memutuskan untuk memelihara hewan di kediaman mereka. Tapi, tak semua orang langsung bisa mengurus hewan yang perawatannya cuku ribet.

Lantas, hewan apa yang sekiranya cocok bagi pemula dan lebih mudah dipelihara? Benardo Juan Albert Hadiwarsito selaku Digital & Brand Marketing Java Pet & Co punya jawabannya.

"Paling mudah, mungkin hamster kali ya," kata Benardo Juan Albert Hadiwarsito di Podcast Aksi Nyata Perindo, Kamis (15/6/2023).

Menurut Benardo, lantaran hamster punya tubuh yang mini, hewan ini tidak membutuhkan banyak ruang tinggal. Selain, itu akses makanan hingga perawatannya pun tergolong mudah.