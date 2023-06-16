Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Jungkook BTS Tampil dengan Rambut Perm, Disebut Media Korea Lebih Cantik dari Wanita!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |21:00 WIB
Potret Jungkook BTS Tampil dengan Rambut Perm, Disebut Media Korea Lebih Cantik dari Wanita!
Jungkook BTS (Foto: SCMP)
A
A
A

POTRET Jungkook BTS dengan rambut perm baru-baru ini menjadi sorotan media Korea. Penampilannya yang menawan dengan gaya rambut perming telah membuatnya diberi predikat lebih cantik daripada wanita oleh beberapa media.

Dikutip dari SCMP, Jungkook terlihat memukau dengan rambut perming yang menghadirkan gaya retro yang keren. Gaya rambutnya yang teratur dengan gelombang yang terdefinisi dengan baik memberikan kesan yang sangat menarik.

Jungkook BTS

Media Korea tidak ragu untuk memuji kecantikan Jungkook, memuji keberanian dan eksperimennya dalam mengubah penampilan. Gaya rambut permnya yang berbeda-beda, mulai dari yang lurus, hingga perm seperti saat ini, menunjukkan keberagaman dan keunikan dalam gaya Jungkook. Ia mampu menangkap perhatian dengan pesona yang tak terbantahkan.

Potret Jungkook dengan rambut perm telah menginspirasi banyak penggemar untuk bereksperimen dengan gaya rambut mereka sendiri. Dalam industri K-pop yang penuh dengan tren dan gaya unik, Jungkook terus membuktikan bahwa ia adalah seorang trendsetter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/612/3148957/berkaca_dari_rm_dan_v_mengapa_pria_korsel_harus_wamil-OaG1_large.jpg
Berkaca dari RM dan V, Mengapa Pria Korsel Harus Wamil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/611/3070577/jin_bts-nIN8_large.jpg
Jin BTS Terpilih Wakilkan Laneige, Pria Pertama yang Jadi Brand Ambassador
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/612/3020106/potret-wamil-v-bts-saat-patroli-bocor-gagah-pakai-seragam-kP27WJ2F30.jpg
Potret Wamil V BTS saat Patroli Bocor, Gagah Pakai Seragam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/612/3003408/bts-rilis-merchandise-terbaru-monochrome-bakal-dijual-di-indonesia-CfUAfN4yAD.jpg
BTS Rilis Merchandise Terbaru MONOCHROME, Bakal Dijual di Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/612/2900538/jimin-bts-ulang-tahun-ke-28-dan-berzodiak-libra-kenali-karakternya-fkbSTOSVzr.jpg
Jimin BTS Ulang Tahun ke-28 dan Berzodiak Libra, Kenali Karakternya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/194/2849093/wow-gaya-ken-di-film-barbie-ternyata-terinspirasi-dari-jimin-bts-qMxsJCHSAu.jpg
Wow! Gaya Ken di Film Barbie Ternyata Terinspirasi dari Jimin BTS
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement