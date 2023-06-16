Potret Jungkook BTS Tampil dengan Rambut Perm, Disebut Media Korea Lebih Cantik dari Wanita!

POTRET Jungkook BTS dengan rambut perm baru-baru ini menjadi sorotan media Korea. Penampilannya yang menawan dengan gaya rambut perming telah membuatnya diberi predikat lebih cantik daripada wanita oleh beberapa media.

Dikutip dari SCMP, Jungkook terlihat memukau dengan rambut perming yang menghadirkan gaya retro yang keren. Gaya rambutnya yang teratur dengan gelombang yang terdefinisi dengan baik memberikan kesan yang sangat menarik.

Media Korea tidak ragu untuk memuji kecantikan Jungkook, memuji keberanian dan eksperimennya dalam mengubah penampilan. Gaya rambut permnya yang berbeda-beda, mulai dari yang lurus, hingga perm seperti saat ini, menunjukkan keberagaman dan keunikan dalam gaya Jungkook. Ia mampu menangkap perhatian dengan pesona yang tak terbantahkan.

Potret Jungkook dengan rambut perm telah menginspirasi banyak penggemar untuk bereksperimen dengan gaya rambut mereka sendiri. Dalam industri K-pop yang penuh dengan tren dan gaya unik, Jungkook terus membuktikan bahwa ia adalah seorang trendsetter.