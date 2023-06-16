Ternyata Ini Penyebab Kenapa Cowok Punya Bulu Dada, Bisa karena Keturunan?

Ternyata Ini Penyebab Kenapa Cowok Punya Bulu Dada, (Foto: Freepik)

Ternyata Ini Penyebab Kenapa Cowok Punya Bulu Dada, akan dibahas singkat dalam artikel ini. Mengingat bulu dada memang jadi salah satu fitur khas dari para pria.

Terlebih lagi, sebagian besar orang sering bertanya-tanya dan masih bingung mengenai pertumbuhan bulu dada yang hanya ada pada pria saja. Meski tak semua pria punya bulu dada, ternyata beberapa pria yang dianugerahi bulu dada yang pertumbuhannya didasari oleh beberapa penyebab.

Penyebab kenapa cowok punya bulu dada yang pertama ialah faktor genetik, faktor genetika memiliki peran penting dalam pertumbuhan munculnya bulu dan juga sebagai penentu seberapa banyak ketebalan bulu dada, melansir Biro4life, Jumat (16/6/2023)

(Ternyata Ini Penyebab Kenapa Cowok Punya Bulu Dada, Foto: Shutterstock)



Jadi, jangan heran bila Anda yang memiliki ayah atau kakek yang memiliki bulu dada, kemungkinan besar keturunanannya pun juga akan memilikinya.

Selain itu, faktor bilogis juga memiliki pengaruh dalam pertumbuhan bulu pada pria. Pria memiliki hormon testosteron yang dapat merangsang pertumbuhan rambut yang lebat dan tebal.

(Ternyata Ini Penyebab Kenapa Cowok Punya Bulu Dada, Foto: Ist)