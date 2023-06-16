Kenapa Cowok Berkacamata Lebih Menarik di Mata Cewek, Lebih Cerdas?

Kenapa Cowok Berkacamata Lebih Menarik di Mata Cewek, (Foto: Instagram Suho EXO @kimjuncotton)

Kenapa Cowok Berkacamata Lebih Menarik di Mata Cewek, jadi pertanyaan banyak perempuan, terutama para gadis muda.

Ya, cowok berkacamata seolah mempunyai aura tersendiri jika dibandingkan pria-pria lainnya. Di luar fungsinya sebagai alat bantu penglihatan, kini berkacamata tak dipungkiri memang mampu menambah kesan tersendiri pada pemakainya.

Lantas, sebenarnya mengapa sih cowok berkacamata lebih menarik di mata cewek? Berikut ini ulasan singkat kenapa cowok berkacamata lebih menarik di mata cewek, sebagaimana dilansir dari Framesbuy, Jumat (16/6/2023).

1. Kelihatan cerdas, tulus, dan seksi: Rata-rata pria berkacamata punya aura positif, seperti terlihat tulus dan cerdas. Menariknya, mereka juga memiliki daya tarik sex appeal yang mampu membuat wanita tertarik dan terpukau.

(Kenapa Cowok Berkacamata Lebih Menarik di Mata Cewek, Foto: Tumblr)

2. Percaya diri dan dapat dipercaya: Meski tak berlaku untuk semua pria berkacamata, pria berkacamata terlihat lebih percaya diri untuk tampil berbeda dan tidak malu memakai kacamata untuk membantu penglihatan mereka. Selain itu, mereka juga terkesan bertanggung jawab, yang menggambarkan mereka sosok yang dapat dipercaya.

(Kenapa Cowok Berkacamata Lebih Menarik di Mata Cewek, Foto: Ist)