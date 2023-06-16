Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Inspirasi Tren Warna Rambut Milk Tea, Wajib Dicoba di 2023!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |05:00 WIB
5 Inspirasi Tren Warna Rambut Milk Tea, Wajib Dicoba di 2023!
Tren Warna Rambut Milk Tea (Foto: All Things Hair)
A
A
A

WARNA rambut merupakan salah satu cara yang kreatif untuk mengubah penampilan dan mengekspresikan kepribadian. Tren warna rambut terus berkembang setiap tahunnya.

Salah satu tren yang akan populer di tahun 2023 adalah warna rambut Milk Tea. Terinspirasi oleh minuman populer ini, warna rambut Milk Tea memberikan tampilan yang lembut, hangat, dan elegan.

Jika Anda mencari inspirasi untuk mencoba tren warna rambut Milk Tea, berikut adalah lima ide yang wajib dicoba di tahun 2023:

1. Earl Grey Milk Tea

Tren Warna Rambut Milk Tea

Terinspirasi oleh teh Earl Grey yang memiliki aroma khas, warna rambut ini menggabungkan nuansa cokelat tua dengan sedikit sentuhan abu-abu. Hasilnya adalah tampilan yang elegan dan berkelas, cocok untuk mereka yang ingin tampil dengan gaya yang timeless.

2. Milk Tea Balayage

Tren Warna Rambut Milk Tea

Balayage merupakan teknik pewarnaan rambut di mana warna yang lebih terang diterapkan secara bertahap ke ujung rambut. Dalam tren Milk Tea Balayage, warna cokelat karamel dipadukan dengan warna kopi susu, menciptakan tampilan yang lembut dan natural.

3. Cream Cheese Milk Tea

Tren Warna Rambut Milk Tea

Terinspirasi oleh rasa cream cheese yang populer dalam minuman Milk Tea, warna rambut ini menggabungkan nuansa cokelat keemasan dengan sentuhan keemasan yang creamy. Hasilnya adalah tampilan yang segar dan manis, cocok untuk mereka yang ingin mencoba sesuatu yang berbeda.

Halaman:
1 2
      
