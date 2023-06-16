Rekor Batu Ginjal Terbesar Dunia, Beratnya 801 Gram!

DOKTER militer Sri Lanka baru-baru ini mengeluarkan sebuah batu ginjal terbesar di dunia dari seorang pensiunan tentara berusia 62 tahun.

Batu ginjal yang sempat bersarang di tubuh mantan sersan Canistus Coonge itu memiliki berat 801 gram, lebih dari lima kali berat rata-rata ginjal pria pada umumnya.

Batu ginjal Coonge berukuran panjang 13,37 sentimeter sebesar buah jeruk bali. Ukuran tersebut lebih panjang dibandingkan dengan ginjal rata-rata yang panjangnya hanya sekitar 10 hingga 12 sentimeter.

"Pengangkatan batu ginjal terbesar dan terberat di dunia melalui operasi besar terjadi pada 1 Juni di Rumah Sakit Angkatan Darat Kolombo," kata militer Srilanka dalam sebuah pernyataan, dilansir dari laman News18, Jumat, (16/6/2023).

Coonge mengatakan kepada TV lokal Swarnavahini, bahwa dia mengalami sakit perut sejak tahun 2020. Ia juga mengaku sempat menjalani pengobatan oral namun hal tersebut ternyata tidak cukup membantu.

Usai disarankan tim medis untuk operasi dan ditemukan batu ginjal bersarang di tubuhnya, Coonge lantas setuju untuk melakukan pengangkatan batu ginjal. Pasca operasi tersebut ia mengaku merasa lebih baik.

“Saya disuruh menjalani operasi setelah pemindaian baru-baru ini. Saya merasa normal sekarang,” ungkapnya.

Menurut Rekor Dunia Guinness, kasus batu ginjal terbesar di Sri Lanka ini melampaui rekor batu ginjal terbesar yang sebelumnya tercatat 620 gram dari seorang pasien di Pakistan pada 2008 lalu.

Pejabat setempat lantas mengumumkan temuan itu pada hari Rabu, 14 Juni 2023, setelah Guinness World Records mengakuinya.

