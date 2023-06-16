Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Manfaat Kesehatan Main Air Terjun?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |18:52 WIB
Apa Manfaat Kesehatan Main Air Terjun?
Air terjun (Foto: Vin wonders)
A
A
A

BANYAK orang menyukai keindahan air terjun karena mungkin bisa mendatangkan manfaat pada kesehatan individu. Namun apakah benar main air terjun menyehatkan?

Air terjun bisa membangkitkan rasa atau mood seseorang bila memandanginya. Hal ini tak lepas dari mata yang suka melihat keindahan seperti air terjun atau alam lainnya.

"Manfaat kesehatan termasuk peningkatan suasana hati dan kesehatan mental, olahraga, pernapasan yang baik, dan optimalisasi waktu terbatas di bumi," dikutip dari worldofwaterfall, Jumat (16/6/2023)

Secara ilmiah, katanya ada klaim bahwa ion negatif melimpah di air terjun entah bagaimana, bisa meningkatkan kadar serotonin, yang pada akhirnya membantu suasana hati kita.

Untuk aspek kesehatan mental dari air terjun berasal dari kecenderungan relaksasi, dari tindakan sederhana mengamati gerakan dan suara air yang bergerak. Air terjun sendiri memang ada yang secara alami, kita temukan di Pengunungan atau tempat alam lainnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
